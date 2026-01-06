СМИ: Задымление произошло в ТРЦ «Рио» на юго-западе Москвы

Более 500 человек эвакуированы из из торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Рио» на юго-западе Москвы после задымления. Об этом во вторник, 6 января, сообщили в агентстве городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.
По информации агентства, инцидент произошел по адресу Большая Черемушкинская улица, дом 1.
— Произошло возгорание жировых отложений в системе вентиляции на фасаде здания с последующим самозатуханием. Из здания эвакуированы более 500 человек, посетителей и персонала, — говорится в материале.
В настоящее время ведутся работы по проверке здания и системы вентиляции.
Официального подтверждения этой информации не поступало.
5 января в пресс-службе столичного управления МЧС сообщили, что в деревне Богородское, в СНТ «Лесное», произошло возгорание двухэтажного недостроенного здания. В ходе происшествия никто не пострадал, пожар был полностью ликвидирован.
Ранее сотрудники экстренных служб спасли 10 человек из горящего дома на Люблинской улице в Москве. В одной из квартир произошло возгорание вещей и мебели.