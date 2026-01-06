В Бишкеке при пожаре в доме престарелых погибли два человека

В Бишкеке во время пожара в доме престарелых погибли два человека, 15 постояльцев эвакуировали из здания, сообщили в МЧС Киргизии.
По данным ведомства, пожар произошел в доме престарелых, который находится на улице Абая.
«В результате трагедии погибли два человека, а пятнадцать были эвакуированы», — говорится в распространенном министерством сообщении.
По данным спасателей, пожар уже полностью потушили.
