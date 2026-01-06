Ричмонд
В Бишкеке при пожаре в доме престарелых погибли два человека

Пятнадцать человек эвакуировали из горящего здания в столице Киргизии.

Источник: Аргументы и факты

В Бишкеке во время пожара в доме престарелых погибли два человека, 15 постояльцев эвакуировали из здания, сообщили в МЧС Киргизии.

По данным ведомства, пожар произошел в доме престарелых, который находится на улице Абая.

«В результате трагедии погибли два человека, а пятнадцать были эвакуированы», — говорится в распространенном министерством сообщении.

По данным спасателей, пожар уже полностью потушили.

Ранее сообщалось, что в индонезийском городе Манадо на острове Сулавеси произошел пожар в доме престарелых, в результате которого погибли 16 человек.