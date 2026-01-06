Трамп наговорил на четыре тома «Войны и мира» в 2025 году

Все выступления Трампа также можно измерить книгой «Гарри Поттер и философский камень».
Президент США Дональд Трамп в 2025 году провел публичных речей более чем на 13,4 тысячи минут, что превышает 223 часа непрерывных выступлений. Суммарно глава Америки наговорил на четыре полных прочтения романа «Война и мир» Льва Толстого. Об этом заявляет портал Breitbart со ссылкой на данные управления стенографии Белого дома.
«Более 2,57 миллиона слов, произнесенных Трампом, зафиксированных в 495 стенограммах (в среднем около 1,4 стенограммы в день), в общей сложности составили более 13,4 тысячи минут в прошлом году», — говорится в публикации. Совокупное время речей президента сопоставимо с тем, что роман Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» можно прочесть 33,5 раза вслух.
Аналогично этому объему соответствует 23,9 полного чтения книги Дональда Трампа «Искусство заключения сделок». В публикации также уточняется, что почти половина всех стенограмм — 231 документ — связана с мероприятиями за пределами Вашингтона. Речь идет о выступлениях в 18 странах, 22 американских штатах и 83 городах, куда Трамп выезжал в рамках международных визитов, предвыборных поездок и рабочих турне по стране. Остальные записи относятся к мероприятиям в Белом доме и федеральной столице.