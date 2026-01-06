Ричмонд
Пожарные Тюмени спасли людей из горящей квартиры в центре города

Вечером 6 января в Тюмени загорелся многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу улица Республики, 178. Подразделения пожарно-спасательной службы вывели из опасной зоны двух человек и организовали эвакуацию еще пяти жителей. Об этом сообщила пресс‑служба МЧС Тюменской области.

Пожарные вывели из огня двух людей.

«Сегодня в восьмом часу вечера поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, дом 178. Из задымленных помещений пожарно‑спасательными подразделениями спасены 2 человека, еще пять человек эвакуированы», — сказано в сообщении ведомства в MAX.

К ликвидации возгорания были привлечены 22 сотрудника и шесть единиц техники регионального управления МЧС России. Огонь повредил квартиру на площади 15 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала, причины пожара в настоящее время выясняются.