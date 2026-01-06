Пожарные Тюмени спасли людей из горящей квартиры в центре города

«Сегодня в восьмом часу вечера поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, дом 178. Из задымленных помещений пожарно‑спасательными подразделениями спасены 2 человека, еще пять человек эвакуированы», — сказано в сообщении ведомства в MAX.