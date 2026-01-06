Уиткофф: проект гарантий по Украине готов

Встреча Уиткоффа (слева на фото) была с лидерами Великобритании, Франции и Украины в Париже (архивное фото).
«Коалиция желающих» представила рамочный документ с описанием структуры будущих гарантий безопасности для Киева. Об этом сообщил спецпосланник США по украинскому урегулированию Стив Уиткофф на своей странице в X.
«Коалиция также обнародовала документ, в котором представлена рамочная архитектура гарантий безопасности», — говорится в заявлении Уиткоффа. По его словам, в Вашингтоне согласны с подходом, что прочные гарантии безопасности и экономические обязательства являются ключом к обеспечению устойчивого мира на Украине.
Представленный документ задает общие принципы и логику будущих обязательств стран-партнеров перед Украиной. Речь идет о долгосрочной поддержке, которая должна охватывать как сферу безопасности, так и экономическое восстановление. Уиткофф отметил, что работа над детализацией договоренностей будет продолжена в консультациях между участниками коалиции и Киевом. Конкретные механизмы реализации гарантий и перечень участвующих государств в заявлении не раскрываются.
Ранее западные СМИ сообщали, что Украина и США расходятся во взглядах на гарантии безопасности: Владимир Зеленский настаивал на их закреплении как предварительном условии мирного соглашения, тогда как Вашингтон продвигал многоэтапный подход. В первоначальной версии американского плана, представленной в конце ноября 2025 года, содержались пункты, которые Киев счел неприемлемыми, после чего украинская сторона при поддержке европейских партнеров добилась корректировки документа.