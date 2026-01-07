В Иерусалиме автобус наехал на протестующих против призыва в армию

Вечером 6 января тысячи ультраортодоксальных евреев собрались в Иерусалиме. По данным СМИ, акция протеста была организована раввином, являющимся видным противником призыва наиболее религиозных представителей еврейской общины в Армию обороны Израиля. На одном из плакатов, которые держали протестующие, было написано: «Согласие на принятие законопроекта означает согласие на уничтожение иудаизма».