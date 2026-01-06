Кушнер: Трамп учитывает мнение Путина в вопросе гарантий Украине

«Одна из причин, по которой президент Дональд Трамп чувствует себя уверенно в отношении того, в каком направлении развиваются гарантии безопасности, заключается в том, что, исходя из его оценок и разговоров с президентом Владимиром Путиным, заключение правильного соглашения означало бы сделку, при которой обе стороны стремятся к деэскалации, и существует реальный механизм мониторинга», — заявил Кушнер. Он выступил на пресс-конференции «коалиции желающих» в Париже.