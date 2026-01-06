Кушнер: Трамп учитывает мнение Путина в вопросе гарантий Украине

Ранее Уиткофф заявил, что в Париже были принят проект гарантий по Украине.
Подход президента США Дональда Трампа к будущим гарантиям безопасности для Украины строится на его личных обсуждениях с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил зять американского лидера и бывший старший советник Белого дома Джаред Кушнер.
«Одна из причин, по которой президент Дональд Трамп чувствует себя уверенно в отношении того, в каком направлении развиваются гарантии безопасности, заключается в том, что, исходя из его оценок и разговоров с президентом Владимиром Путиным, заключение правильного соглашения означало бы сделку, при которой обе стороны стремятся к деэскалации, и существует реальный механизм мониторинга», — заявил Кушнер. Он выступил на пресс-конференции «коалиции желающих» в Париже.
Он уточнил, что в представлении Трампа любые будущие гарантии для Украины должны включать не только политические обязательства, но и четко прописанную систему контроля за их исполнением. Речь, по словам Кушнера, идет о постоянном международном механизме верификации, который позволил бы фиксировать соблюдение договоренностей обеими сторонами конфликта и оперативно реагировать на возможные нарушения.