На нефтебазе в Белгородской области начался пожар после атаки дронов ВСУ

На нефтебазе в Белгородской области начался пожар после атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он пояснил, что боевики Вооруженных сил Украины с помощью беспилотника атаковали нефтебазу, расположенную на территории Старооскольского округа.
«В результате детонации на территории загорелись несколько резервуаров. Пожарными расчётами производится тушение пожара», — сообщил Гладков.
По предварительной информации, пострадавших в результате атаки ВСУ нет. Подробная информация о последствиях налета сейчас уточняется. Все оперативные службы уже работают на месте ЧП.