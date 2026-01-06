Ричмонд
На нефтебазе в Белгородской области начался пожар после атаки дронов ВСУ

В результате детонации на территории нефтебазы загорелись несколько резервуаров.

На нефтебазе в Белгородской области начался пожар после атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он пояснил, что боевики Вооруженных сил Украины с помощью беспилотника атаковали нефтебазу, расположенную на территории Старооскольского округа.

«В результате детонации на территории загорелись несколько резервуаров. Пожарными расчётами производится тушение пожара», — сообщил Гладков.

По предварительной информации, пострадавших в результате атаки ВСУ нет. Подробная информация о последствиях налета сейчас уточняется. Все оперативные службы уже работают на месте ЧП.