Нефтебаза в Белгородской области загорелась после атаки дрона ВСУ

Нефтебаза в Старооскольском округе Белгородской области подверглась атаке украинского беспилотника. По предварительным данным, обошлось без жертв, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«ВСУ с помощью беспилотника атаковали нефтебазу на территории Старооскольского округа. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он в Telegram-канале.

В результате детонации загорелись резервуары, пожарные сейчас тушат огонь. Последствия уточняются, на месте работают оперативные службы.

Ранее атаке беспилотников ВСУ подверглась Брянская область. В деревне Подлесные Новосёлки осколками от взрыва дрона, атаковавшего легковой автомобиль и кормовоз «Мираторга», ранило двоих водителей.

