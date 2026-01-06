Нефтебаза в Белгородской области загорелась после атаки дрона ВСУ

«ВСУ с помощью беспилотника атаковали нефтебазу на территории Старооскольского округа. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он в Telegram-канале.
В результате детонации загорелись резервуары, пожарные сейчас тушат огонь. Последствия уточняются, на месте работают оперативные службы.
Ранее атаке беспилотников ВСУ подверглась Брянская область. В деревне Подлесные Новосёлки осколками от взрыва дрона, атаковавшего легковой автомобиль и кормовоз «Мираторга», ранило двоих водителей.
