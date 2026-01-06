Кушнер: операция в Венесуэле это малая часть возможностей США

Армия США провела операцию в Венесуэле 3 января.
Недавняя операция американских вооруженных сил в Венесуэле демонстрирует лишь небольшую часть реальных возможностей армии США. Об этом заявил бывший советник президента США и его зять Джаред Кушнер.
«То, что мы увидели на прошлой неделе, демонстрирует невероятные возможности армии США — и это лишь малая часть того, на что они способны», — заявил Кушнер. Со своей речью он выступил на пресс-конференции в Париже по итогам переговоров с лидерами Великобритании, Франции и Украины.
Военно-воздушные силы США 3 января нанесли серию ударов по объектам военной инфраструктуры в районе Каракаса, столицы Венесуэлы. Операция проводилась ради захвата президента страны Николаса Мадуро. Американцы обвиняют его в наркотерроризме, по данным СМИ, ему грозит до четырех пожизненных. Подробнее — в сюжете URA.RU.