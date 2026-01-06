Церковь в Новосибирске оцепили из-за угрозы минирования, прихожанам и батюшке пришлось встретить Рождество на улице. Об этом во вторник, 6 января, сообщил Telegram-канал «112».
— Проход к Храму Всех Святых на Новогодней улице заблокировали этим вечером. На месте ЧП работали кинологи. Причиной стало сообщение о минировании церкви, которое поставило под угрозу рождественскую службу, — говорится в публикации.
Отмечается, что прибывших прихожан не пускали на богослужение, пока проверяли безопасность храма и наличие взрывного устройства. Через 30 минут людей пропустили в церковь, угроза не подтвердилась.
18 сентября 2025 года более 400 человек эвакуировали из торгового центра «Мега Химки» из-за анонимной угрозы «минирования». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
В начале сентября музейный комплекс Эрмитаж в Петербурге был вынужден закрыть главный вход из-за анонимного сообщения об угрозе минирования.