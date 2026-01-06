В Иерусалиме автобус протаранил толпу ультраортодоксальных протестующих. Видео © X / israeli_sniper / badboy2001zw.
Водитель автобуса был задержан. Протест, собравший тысячи человек вечером 6 января, был организован известным противником армейской службы для религиозных евреев. Участники акции выражали опасения, что законопроект о призыве может подорвать основы иудаизма. Накануне подобные демонстрации также проходили в городе, что потребовало усиленного присутствия полиции для обеспечения безопасности и порядка.
