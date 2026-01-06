Ричмонд
В Иерусалиме автобус протаранил толпу ультраортодоксальных протестующих

В Иерусалиме автобус въехал в толпу ультраортодоксальных евреев, протестовавших против обязательного призыва в армию. Как сообщает The Jerusalem Post, в результате происшествия один человек погиб, минимум трое получили ранения.

Источник: Life.ru

В Иерусалиме автобус протаранил толпу ультраортодоксальных протестующих. Видео © X / israeli_sniper / badboy2001zw.

Водитель автобуса был задержан. Протест, собравший тысячи человек вечером 6 января, был организован известным противником армейской службы для религиозных евреев. Участники акции выражали опасения, что законопроект о призыве может подорвать основы иудаизма. Накануне подобные демонстрации также проходили в городе, что потребовало усиленного присутствия полиции для обеспечения безопасности и порядка.

Ранее сообщалось, что в Башкирии автобус с пассажирами съехал в кювет и врезался в дерево. Пострадали водитель и двое пассажиров.

