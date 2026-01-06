Гладков: горят резервуары с нефтью в Белгородской области

ВСУ с помощью БПЛА атаковали нефтебазу в Белгородской области.
ВСУ атаковали беспилотником нефтебазу на территории Старооскольского городского округа Белгородской области. В результате удара на объекте загорелись несколько резервуаров с нефтепродуктами. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«ВСУ с помощью беспилотника атаковали нефтебазу на территории Старооскольского округа. По предварительной информации, пострадавших нет», — заявил губернатор Белгородской области в своем telegram-канале.
По словам главы региона, на территории объекта воспламенились несколько резервуаров, подразделения приступили к ликвидации возгорания. Данные о возможных последствиях инцидента уточняются, на месте работают оперативные службы.
Ранее Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по центральной части Белгорода, в результате которого были ранены две жительницы города. У одной пострадавшей зафиксирована черепно-мозговая травма, у второй — осколочное ранение. Об этом сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.