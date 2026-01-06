Ричмонд
Макрон анонсировал разговор с Путиным

В ближайшие недели может состояться его разговор между президентом Франции Эммануэлем Макроном и России Владимиром Путиным. Об этом заявил лидер Франции.

В последний раз лидеры держав созванивались летом 2025 года.

«Необходимо выстраивать процесс (общения с Владимиром Путиным — прим. ред. URA.RU). В краткосрочной перспективе следует продолжать поддержку Украины. В настоящее время идет реорганизация контакта, который должен состояться в ближайшие недели. Цель — мир без капитуляции Украины», — заявил Макрон телеканалу France 2.

Ранее Макрон уже говорил о том, что Европе было бы полезно возобновить прямой диалог с президентом России. Тогда он отметил, что европейские государства должны в ближайшие недели совместно выработать подход к такому контакту.

Кремль, в свою очередь, сигнализировал готовность к такому общению. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин открыт для диалога с Макроном. При этом он подчеркнул, что возможная беседа двух лидеров должна быть не обменом ультиматумами или нравоучениями, а попыткой содержательно понять позиции друг друга и обсудить практические шаги по снижению напряженности.

