Макрон анонсировал разговор с Путиным

Кремль, в свою очередь, сигнализировал готовность к такому общению. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин открыт для диалога с Макроном. При этом он подчеркнул, что возможная беседа двух лидеров должна быть не обменом ультиматумами или нравоучениями, а попыткой содержательно понять позиции друг друга и обсудить практические шаги по снижению напряженности.