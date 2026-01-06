Reuters: МИД Дании опроверг слухи об окружении Гренландии судами РФ и КНР

По информации МИД Дании, ситуация в североатлантическом регионе остается стабильной, а передвижение военных и гражданских судов происходит в рамках действующих международных норм. Ведомство подчеркнуло, что любые заявления о резком росте присутствия флота третьих стран вокруг Гренландии должны основываться на проверенной разведывательной информации, которой у Копенгагена сейчас нет. Власти также напомнили, что Дания сохраняет контроль за безопасностью и обороной Гренландии, включая воздушное и морское наблюдение.