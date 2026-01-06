В Одессе прохожие отбили мужчину у сотрудников ТЦК

В Одессе произошёл конфликт между сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) и гражданскими лицами во время попытки задержать молодого человека. Об этом пишет украинское издание «Страна».
По данным издания, молодого человека в течение некоторого времени преследовали на улице сотрудники ТЦК, после чего попытались задержать. В ситуацию вмешались прохожие, остановившиеся на автомобиле и укрывшие его в салоне.
Сотрудники ТЦК пытались силой извлечь мужчину из машины, однако прохожие вступились за него, обвиняя мужчин в военной форме в насилии и мобилизации детей. В результате вмешательства очевидцев автомобилю удалось покинуть место происшествия.
Ранее сотрудники ТЦК в городе Днепропетровске задержали полуголого мужчину и протащили его по снегу до служебного микроавтобуса.