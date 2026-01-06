Ричмонд
Reuters: Трамп планирует скорый захват Гренландии

Трамп не исключает использование вооруженных сил при захвате Гренландии.

Власти США рассматривают несколько сценариев полу Гренландии, включая задействование вооруженных сил. В Белом доме рассчитывают, что это произойдет в пределах нынешнего срока Дональда Трампа.

«Трамп и его команда обсуждают ряд вариантов приобретения Гренландии, и “использование американских вооруженных сил всегда остается опцией”», — отмечают в Белом доме. Их слова приводит Reuters.

Ранее Дональд Трамп уже публично заявлял о планах США в отношении Гренландии, которая является автономной частью Дании, подчеркивая, что Вашингтону эта территория нужна прежде всего для обеспечения национальной безопасности, а не ради добычи полезных ископаемых. Эти заявления сопровождались публикацией новой Стратегии национальной безопасности США, в которой все западное полушарие было обозначено как зона особых интересов Вашингтона.

