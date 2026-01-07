Ричмонд
Силы ПВО за три часа уничтожили 23 украинских беспилотника над Россией

Средства противовоздушной обороны ликвидировали 23 беспилотника ВСУ. Об этом во вторник, 6 января, сообщили в Министерстве обороны России.

— С 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 23 украинских БПЛА: 11 дронов — над Белгородской областью, семь беспилотников — над Крымом, два БПЛА — над акваторией Азовского моря, два дрона — над акваторией Черного моря, один беспилотник — над Воронежской областью, — сказано в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны сбили за сутки 360 беспилотников, две авиабомбы и два снаряда HIMARS Вооруженных сил Украины. Об этом передали в Министерстве обороны России.

В этот же день сбитый дрон ВСУ упал на железнодорожные пути в Воронежской области. Также в районе упавшего беспилотника незначительно повредился инфраструктурный объект.

До этого появилась информация, что военные ВСУ нанесли авиаудар по своим же бойцам и наемникам, которые укрывались в центральной больнице в Купянске. После прилетов она почти полностью разрушилась.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
