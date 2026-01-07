Расчёты ПВО сбили 23 дрона ВСУ над регионами России, Чёрным и Азовским морями

Как сообщает пресс-служба Минобороны России, наибольшее количество БПЛА — 11 — было уничтожено над Белгородской областью. Ещё 7 аппаратов были перехвачены над Крымом. Кроме того, 2 беспилотника были сбиты над Азовским морем, 2 — над Чёрным морем, и один — над Воронежской областью.
Ранее сообщалось, что нефтебаза в Старооскольском округе Белгородской области подверглась атаке украинского беспилотника. По предварительным данным, обошлось без жертв. В результате детонации загорелись резервуары, пожарные сейчас тушат огонь.
