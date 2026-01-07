Ричмонд
Расчёты ПВО сбили 23 дрона ВСУ над регионами России, Чёрным и Азовским морями

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили атаку украинских беспилотников самолётного типа. За три часа, с 20:00 до 23:00, было уничтожено 23 аппарата.

Как сообщает пресс-служба Минобороны России, наибольшее количество БПЛА — 11 — было уничтожено над Белгородской областью. Ещё 7 аппаратов были перехвачены над Крымом. Кроме того, 2 беспилотника были сбиты над Азовским морем, 2 — над Чёрным морем, и один — над Воронежской областью.

Ранее сообщалось, что нефтебаза в Старооскольском округе Белгородской области подверглась атаке украинского беспилотника. По предварительным данным, обошлось без жертв. В результате детонации загорелись резервуары, пожарные сейчас тушат огонь.

Больше актуальных событий в режиме реального времени читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

