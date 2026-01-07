В Иерусалиме автобус влетел в толпу протестующих, погиб человек

На опубликованных видео отчетливо видно, как автобус на полном ходу сбивает одного из демонстрантов. Однако транспортное средство не останавливается — напротив, продолжает движение. А жертва остается буквально в ловушке, зажатой между асфальтом и машиной. К сожалению, спасти сбитого не удалось, он скончался.