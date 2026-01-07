В Иерусалиме автобус влетел в толпу протестующих, погиб человек

В Иерусалиме автобус на полном ходу влетел в толпу протестующих молодых людей. При этом один человек погиб, еще несколько пострадали. Об этом сообщает I24 News.
По данным издания, все произошло во время митинга местных жителей, которые выражали протест против призыва в армию ортодоксов — студентов ешив.
На опубликованных видео отчетливо видно, как автобус на полном ходу сбивает одного из демонстрантов. Однако транспортное средство не останавливается — напротив, продолжает движение. А жертва остается буквально в ловушке, зажатой между асфальтом и машиной. К сожалению, спасти сбитого не удалось, он скончался.
Также известно еще о трех пострадавших в результате ЧП.
Водителя автобуса уже задержали.