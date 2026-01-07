Ричмонд
В Белгородской области загорелись резервуары нефтебазы из-за атаки ВСУ

ВСУ с помощью БПЛА атаковали нефтебазу в Белгородской области.

Источник: Аргументы и факты

В результате атаки ВСУ на нефтебазу в Белгородской области с применением беспилотного летательного аппарата произошло возгорание. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

По данным оперштаба, после удара по объекту, расположенному на территории Старооскольского округа, произошла детонация, которая привела к возгоранию нескольких резервуаров с топливом. Предварительно, обошлось без пострадавших.

На месте происшествия работают пожарные расчёты, которые занимаются ликвидацией возгорания. Обстановка находится под контролем, причины и масштабы ущерба уточняются.

Ранее ВСУ нанесли удар беспилотниками по Центру для талантливых детей и творческой молодежи на Арабатской стрелке.

