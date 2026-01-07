В Белгородской области загорелись резервуары нефтебазы из-за атаки ВСУ

В результате атаки ВСУ на нефтебазу в Белгородской области с применением беспилотного летательного аппарата произошло возгорание. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
По данным оперштаба, после удара по объекту, расположенному на территории Старооскольского округа, произошла детонация, которая привела к возгоранию нескольких резервуаров с топливом. Предварительно, обошлось без пострадавших.
На месте происшествия работают пожарные расчёты, которые занимаются ликвидацией возгорания. Обстановка находится под контролем, причины и масштабы ущерба уточняются.
Ранее ВСУ нанесли удар беспилотниками по Центру для талантливых детей и творческой молодежи на Арабатской стрелке.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше