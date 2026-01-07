Мерц: Украине придется пойти на уступки России

Мерц добавил, что одной из главных целей является стабильное прекращение огня на Украине.
Украине в рамках мирного урегулирования конфликта придется согласиться на ряд компромиссов. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих».
«Заставим ли мы замолчать оружие на Украине через шесть недель или через шесть месяцев, но мы неустанно работаем для достижения мира. При этом нам (Украине и поддерживающим ее странам ЕС — прим. ред. URA.RU), безусловно, придется пойти на компромиссы», — заявил Мерц. Трансляцию с пресс-конференции вел телеканал Phoenix.
Мерц не уточнил, какие именно уступки, по его мнению, могут стать предметом переговоров. Он лишь указал, что в поиске параметров будущего соглашения нельзя опираться на стандартные схемы. По словам Мерца, урегулирование украинского конфликта не будет копировать прежние международные договоренности и потребует отдельного, «нестандартного» подхода.
Глава немецкого правительства заявил, что одной из ключевых целей западных стран он считает достижение на Украине «стабильного прекращения огня». Без устойчивого режима тишины обсуждать политические договоренности и долгосрочные гарантии безопасности будет невозможно. Мерц напомнил, что участники парижской встречи обсуждали в том числе формат многонациональных сил и механизмов безопасности для Украины.