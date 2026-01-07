Мерц: Украине придется пойти на уступки России

«Заставим ли мы замолчать оружие на Украине через шесть недель или через шесть месяцев, но мы неустанно работаем для достижения мира. При этом нам (Украине и поддерживающим ее странам ЕС — прим. ред. URA.RU), безусловно, придется пойти на компромиссы», — заявил Мерц. Трансляцию с пресс-конференции вел телеканал Phoenix.