Автобус въехал в толпу ультраортодоксальных евреев в Иерусалиме

Акция протеста в Иерусалиме была организована против законопроекта о призыве наиболее религиозных представителей общины в Армию обороны Израиля. Митинг в собрал тысячи людей. Участники акции перекрывали дороги, скандировали лозунги и требовали от властей отказаться от инициативы по изменению правил призыва.