Автобус въехал в толпу ультраортодоксальных евреев в Иерусалиме

Автобус въехал в толпу ультраортодоксальных евреев, протестующих против призыва в армию, в Иерусалиме вечером 6 января. Об этом сообщают израильские СМИ.

Пострадавшие протестовали против призыва в армию.

«В Иерусалиме автобус наехал на ультраортодоксальных евреев, протестующих против призыва в армию. Водителя автобуса задержали на месте происшествия», — пишет The Jerusalem Post, текст приводит Газета.ru.

По данным СМИ, один участник демонстрации погиб, еще трое получили ранения. Обстоятельства инцидента выясняют полиция и спецслужбы.

Акция протеста в Иерусалиме была организована против законопроекта о призыве наиболее религиозных представителей общины в Армию обороны Израиля. Митинг в собрал тысячи людей. Участники акции перекрывали дороги, скандировали лозунги и требовали от властей отказаться от инициативы по изменению правил призыва.