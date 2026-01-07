Автобус въехал в толпу ультраортодоксальных евреев в Иерусалиме

Пострадавшие протестовали против призыва в армию.
Автобус въехал в толпу ультраортодоксальных евреев, протестующих против призыва в армию, в Иерусалиме вечером 6 января. Об этом сообщают израильские СМИ.
«В Иерусалиме автобус наехал на ультраортодоксальных евреев, протестующих против призыва в армию. Водителя автобуса задержали на месте происшествия», — пишет The Jerusalem Post, текст приводит Газета.ru.
По данным СМИ, один участник демонстрации погиб, еще трое получили ранения. Обстоятельства инцидента выясняют полиция и спецслужбы.
Акция протеста в Иерусалиме была организована против законопроекта о призыве наиболее религиозных представителей общины в Армию обороны Израиля. Митинг в собрал тысячи людей. Участники акции перекрывали дороги, скандировали лозунги и требовали от властей отказаться от инициативы по изменению правил призыва.