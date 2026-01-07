Аэропорт в Алеппо приостановил работу в связи с обострением ситуации в городе

«В свете текущей ситуации в некоторых районах Алеппо, а также из соображений безопасности пассажиров и экипажей Главное управление гражданской авиации и воздушного транспорта приняло решение приостановить полеты в международный аэропорт Алеппо и из него на 24 часа с сегодняшнего дня», — говорится в заявлении, опубликованном в X. Чиновник подчеркнул, что регулярные рейсы будут перенаправлены в международный аэропорт Дамаска.