Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над регионами РФ за три часа сбили 23 украинских БПЛА

За три часа российские средства ПВО уничтожили 23 украинских БПЛА самолетного типа.

Источник: Аргументы и факты

За три часа российские средства противовоздушной обороны уничтожили 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Перехваты были зафиксированы над Белгородской и Воронежской областями, Республикой Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Согласно информации Министерства обороны РФ, инциденты произошли вечером 6 января в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. В течение этого времени дежурные расчеты ПВО отражали попытки проникновения беспилотников в воздушное пространство страны.

Наибольшее число дронов было уничтожено над территорией Белгородской области и Крыма. Также перехваты зафиксированы над Воронежской областью и над морскими акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ на нефтебазу в Белгородской области с применением беспилотного летательного аппарата произошло возгорание.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше