Над регионами РФ за три часа сбили 23 украинских БПЛА

За три часа российские средства противовоздушной обороны уничтожили 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Перехваты были зафиксированы над Белгородской и Воронежской областями, Республикой Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.
Согласно информации Министерства обороны РФ, инциденты произошли вечером 6 января в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. В течение этого времени дежурные расчеты ПВО отражали попытки проникновения беспилотников в воздушное пространство страны.
Наибольшее число дронов было уничтожено над территорией Белгородской области и Крыма. Также перехваты зафиксированы над Воронежской областью и над морскими акваториями Черного и Азовского морей.
Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ на нефтебазу в Белгородской области с применением беспилотного летательного аппарата произошло возгорание.