Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГУВД показало «ночного гостя» с ножом: его объяснения произошедшего оказались ещё страннее, чем само видео

Vaib.uz (Узбекистан. 6 января). Правоохранители опубликовали видео с мужчиной, который накануне разгуливал по подъезду многоэтажного дома с ножом в руках. На записи он попытался объяснить свои действия, однако получилось это, мягко говоря, крайне сумбурно и путано.

Источник: Vaib.Uz

Напомним, инцидент произошёл около двух часов ночи. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, ходил по лестничным пролётам и стучал в дверь квартиры, держа в руках нож. Видео быстро разошлось по соцсетям и вызвало бурное обсуждение.

По словам самого героя ролика, он якобы решил, что сосед незаконно подключился к его счётчику и установил камеру. При этом мужчина признался, что раньше ни разу не видел этого соседа и лично с ним знаком не был.

Нож, как он утверждает, был взят вовсе не для нападения.

«Я ничего плохого делать не хотел. Нож нужен был, чтобы перерезать провода», — пояснил он.

Правда, почему для выяснения отношений с неизвестным соседом понадобились алкоголь, нож и поход по подъезду в два часа ночи, мужчина так и не смог внятно объяснить.

Дальше всё пошло по привычному сценарию: герой видео заявил, что поступил неправильно, попросил прощения у народа, сказал, что раскаивается и пообещал, что подобное больше не повторится.

Верим?