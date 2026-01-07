ГУВД показало «ночного гостя» с ножом: его объяснения произошедшего оказались ещё страннее, чем само видео

Напомним, инцидент произошёл около двух часов ночи. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, ходил по лестничным пролётам и стучал в дверь квартиры, держа в руках нож. Видео быстро разошлось по соцсетям и вызвало бурное обсуждение.
По словам самого героя ролика, он якобы решил, что сосед незаконно подключился к его счётчику и установил камеру. При этом мужчина признался, что раньше ни разу не видел этого соседа и лично с ним знаком не был.
Нож, как он утверждает, был взят вовсе не для нападения.
«Я ничего плохого делать не хотел. Нож нужен был, чтобы перерезать провода», — пояснил он.
Правда, почему для выяснения отношений с неизвестным соседом понадобились алкоголь, нож и поход по подъезду в два часа ночи, мужчина так и не смог внятно объяснить.
Дальше всё пошло по привычному сценарию: герой видео заявил, что поступил неправильно, попросил прощения у народа, сказал, что раскаивается и пообещал, что подобное больше не повторится.
Верим?