Аэропорты Сочи и Геленджика приостановили полеты

Аэропорты Геленджика и Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов, сообщили в Росавиации. Мера связана с обеспечением безопасности.

Источник: РИА "Новости"

По информации Минобороны, с 20:00 по 23:00 мск 6 января над Черным и Азовским морем было уничтожено по два беспилотника. Ночью 7 января опасность по БПЛА в Краснодарском крае сохраняется.

Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
