Аэропорты Сочи и Геленджика приостановили полеты

По информации Минобороны, с 20:00 по 23:00 мск 6 января над Черным и Азовским морем было уничтожено по два беспилотника. Ночью 7 января опасность по БПЛА в Краснодарском крае сохраняется.
