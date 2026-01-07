Ричмонд
Второй аэропорт Кубани перестал принимать и отправлять самолёты

Росавиация сообщила о временном закрытии аэропорта Сочи для приема и отправки рейсов. По словам представителя ведомства Артёма Кореняко, это сделано для обеспечения безопасности. Ограничения также коснулись аэропорта Геленджика.

«Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

До этого Минобороны сообщило, что в промежутке с 20:00 до 23:00 по московскому времени российскими военными были успешно перехвачены и уничтожены беспилотные летательные аппараты. Согласно отчёту, два дрона были сбиты над акваторией Чёрного моря, еще два — над Азовским морем, а также семь аппаратов были ликвидированы в небе над Крымом.

Больше актуальных событий в режиме реального времени читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.