РФ объявила в розыск задержанного на Пхукете по запросу США россиянина

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Россия объявила в международный розыск россиянина, задержанного в ноябре 2025 года на Пхукете по запросу США, которые подозревают его в совершении преступлений в сфере информационных технологий. Как говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС документах, россиянину вменяется организация преступного сообщества и кража с использованием информационных технологий.