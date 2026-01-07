РФ объявила в розыск задержанного на Пхукете по запросу США россиянина

«Объявлен в федеральный розыск, заведено разыскное дело, объявлен в международный розыск», — следует из материалов дела.
Также там говорится, что мужчина покинул Россию и сейчас находится на территории Королевства Таиланд.
Как сообщал ТАСС генеральный консул в островной провинции Егор Иванов, гражданин России был задержан на Пхукете по запросу американских правоохранителей по подозрению в совершении преступления в сфере информационных технологий, 6 ноября прошлого года его арестовали и этапировали в Бангкок. Королевская полиция Таиланда также подтвердила ТАСС его задержание.
Полицейский отдел по борьбе с преступлениями в сфере технологий в распространенном заявлении указывал, что речь идет о 35-летнем хакере, который ранее якобы атаковал системы безопасности государственных учреждений в Европе и США. Таиландская киберполиция отмечала, что подозреваемый приехал в страну 30 октября и проживал в провинции Пхукет.