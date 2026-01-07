Силовики сорвали хардкорный фестиваль Harvest Fest в московском клубе

Сотрудники правоохранительных органов приехали с проверкой в клуб «МО» в Москве, где проходил фестиваль андерграунд-рок-групп Harvest Fest. Об этом во вторник, 6 января, сообщил канал РЕН ТВ.
Очевидцы рассказали, что силовики проверяли документы посетителей и произвели ряд задержаний.
— В частности, силовики задержали корреспондента программы «Экстренный вызов» на РЕН ТВ Антона Шлячкова, который находился около клуба по редакционному заданию. В настоящее время его уже отпустили, — сказано в статье.
В результате после действий правоохранителей организаторы сообщили об отмене фестиваля. О причинах прибытия силовиков неизвестно.
13 декабря 2025 года силовики провели рейд в баре «Невротик» в центре столицы, где отмечали десятилетие альманаха moloko plus. Об этом сообщил портал MSK1.ru, ссылаясь на свидетелей. В операции участвовало около десяти сотрудников, на которых были опознавательные знаки ОМОНа. У входа в заведение дежурил сотрудник Росгвардии, который не впускал новых посетителей.