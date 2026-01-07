Пакет с пятью гранатами нашли на Шелепихинской набережной в Москве

30 декабря 2025 года территорию вокруг остановки в Москве оцепили из-за предмета, похожего на гранату. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на оперативные службы. На место прибыли специалисты и установили, что обнаруженный предмет является страйкбольной гранатой и не представляет опасности.