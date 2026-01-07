Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пакет с пятью гранатами нашли на Шелепихинской набережной в Москве

На Шелепихинской набережной в столице обнаружили пять гранат, которые были упакованы в черный пакет. Об этом во вторник, 6 января, сообщил телеканал «360».

На Шелепихинской набережной в столице обнаружили пять гранат, которые были упакованы в черный пакет. Об этом во вторник, 6 января, сообщил телеканал «360».

По его информации, опасную находку обнаружил мужчина в одном из нежилых помещений. У найденных боеприпасов были черные чеки.

После сообщения о произошедшем на место выехали экстренные службы, сказано в статье.

Позже в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ сообщили, что гранаты страйкбольные, опасности они не представляют, передает ТАСС.

30 декабря 2025 года территорию вокруг остановки в Москве оцепили из-за предмета, похожего на гранату. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на оперативные службы. На место прибыли специалисты и установили, что обнаруженный предмет является страйкбольной гранатой и не представляет опасности.