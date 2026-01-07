Россия объявила в розыск задержанного на Пхукете по запросу США россиянина

РФ объявила в международный розыск российского гражданина, которого задержали в ноябре 2025 года на Пхукете по запросу Соединенных Штатов. Американские власти подозревают его в совершении преступлений в сфере информационных технологий. Ему вменяют организацию преступного сообщества и кражу с использованием информационных технологий, сообщает ТАСС.
— Объявлен в федеральный розыск, заведено разыскное дело, объявлен в международный розыск, — указано в материалах дела.
Также там сказано, что мужчина покинул РФ и сейчас находится в Таиланде.
Генеральный консул в островной провинции Егор Иванов сообщал, что россиянина задержали на Пхукете по запросу правоохранителей США по подозрению в совершении преступления в сфере информационных технологий. 6 ноября прошлого года его арестовали и этапировали в Бангкок.
Полицейский отдел по борьбе с преступлениями в сфере технологий заявлял, что речь идет о 35-летнем хакере, который ранее якобы атаковал системы безопасности государственных учреждений в Европе и Соединенных Штатах, передает агентство.
27 декабря 2025 года Интерпол совместно с тайской полицией задержал экс-депутата Приморского края Дмитрия Назарца. Как сообщили в Генпрокуратуре России по ДФО, Назарец скрывался на Пхукете после возбуждения против него дела о контрабанде леса на 637 миллионов рублей в старом пересчете.