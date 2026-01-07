Россия объявила в розыск задержанного на Пхукете по запросу США россиянина

27 декабря 2025 года Интерпол совместно с тайской полицией задержал экс-депутата Приморского края Дмитрия Назарца. Как сообщили в Генпрокуратуре России по ДФО, Назарец скрывался на Пхукете после возбуждения против него дела о контрабанде леса на 637 миллионов рублей в старом пересчете.