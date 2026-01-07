Ричмонд
В Венесуэле объявлен семидневный траур по погибшим «мученникам»

В Венесуэле объявляли семидневный национальный траур по погибшим при защите республики и президента Николаса Мадуро. Об этом заявила вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес.

Америка начала свою операцию 3 января.

«Я приняла решение объявить семидневный траур — в честь, во славу и с признательностью молодым женщинам и мужчинам, которые погибли, отдав свою жизнь, защищая Венесуэлу и защищая президента Николаса Мадуро», — заявила Родригес. Ее слова звучали в эфире телеканала VTV. Она подчеркнула, что власти рассматривают погибших как мучеников, павших за «высшие ценности республики».

По словам вице-президента, траур — это знак государственного признания тем, кто, как утверждает правительство, противостоял попыткам дестабилизировать ситуацию в стране и посягательствам на ее суверенитет. Родригес заявила, что Венесуэла должна сохранить внутренний мир и призвала прекратить давление и нападения на республику.

Мадуро и его супругу Силию Флорес задержали и вывезли из Венесуэлы. В понедельник, 5 января, венесуэльского лидера доставили в федеральный суд Нью-Йорка. Ему инкриминируют заговор, связанный с наркотеррористической деятельностью, контрабанду кокаина, а также хранение оружия и заговор с целью его применения против США. Судья федерального суда обязал Николаса Мадуро лично явиться на слушания 17 марта.

