РФ объявила в международный розыск хакера, который атаковал США

Фигурант сбежал из России в Таиланд.
Россия объявила в международный розыск 35‑летнего гражданина РФ, задержанного в ноябре 2025 года на Пхукете по запросу США. Его подозревают в киберпреступлениях. Об этом сообщают российские правоохранительные органы.
«Объявлен в федеральный розыск, заведено разыскное дело, объявлен в международный розыск», — следует из материалов. Цитату из дела приводит ТАСС.
Фигуранту вменяется организация преступного сообщества и кража, совершенная с использованием информационных технологий. Объявление в международный розыск связано с расследованием в России уголовного дела о преступлениях в IT‑сфере, к которым правоохранители относят действия подозреваемого.
В материалах также зафиксировано, что мужчина выехал из России до возбуждения розыска и на момент подготовки документов находился на территории Таиланда. Российская сторона указывает это обстоятельство как основание для международного розыска и взаимодействия с компетентными органами иностранного государства.
Ранее генеральный консул России в островной провинции Таиланда Егор Иванов сообщал, что этот гражданин РФ был задержан на Пхукете по запросу американских правоохранительных органов. Мужчину арестовали и этапировали в Бангкок для дальнейших процессуальных действий.
Задержанный, по версии следствия, причастен к атакам на системы безопасности государственных учреждений в Европе и США. Таиландская киберполиция отмечала, что предполагаемый хакер прибыл в страну 30 октября и проживал в провинции Пхукет.