Режим опасности атаки БПЛА объявили на территории Северного Кавказа

До этого Минобороны сообщило, что в промежутке с 20:00 до 23:00 по московскому времени российскими военными были успешно перехвачены и уничтожены беспилотные летательные аппараты. Согласно отчёту, два дрона были сбиты над акваторией Чёрного моря, еще два — над Азовским морем, а также семь аппаратов были ликвидированы в небе над Крымом.