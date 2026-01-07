Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режим опасности атаки БПЛА объявили на территории Северного Кавказа

Жителей Северного Кавказа предупредили о высоком риске атак беспилотников. Соответствующий режим опасности введён по сообщению Главного управления МЧС по Республике Дагестан.

«Опасность атаки БПЛА на территории Северного Кавказа», — говорится в сообщении ведомства.

Главное управление также информирует о возможном нарушении стабильности работы мобильного интернета в регионе.

До этого Минобороны сообщило, что в промежутке с 20:00 до 23:00 по московскому времени российскими военными были успешно перехвачены и уничтожены беспилотные летательные аппараты. Согласно отчёту, два дрона были сбиты над акваторией Чёрного моря, еще два — над Азовским морем, а также семь аппаратов были ликвидированы в небе над Крымом.

Больше актуальных событий в режиме реального времени читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше