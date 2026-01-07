Режим опасности атаки БПЛА объявили на территории Северного Кавказа

«Опасность атаки БПЛА на территории Северного Кавказа», — говорится в сообщении ведомства.
Главное управление также информирует о возможном нарушении стабильности работы мобильного интернета в регионе.
До этого Минобороны сообщило, что в промежутке с 20:00 до 23:00 по московскому времени российскими военными были успешно перехвачены и уничтожены беспилотные летательные аппараты. Согласно отчёту, два дрона были сбиты над акваторией Чёрного моря, еще два — над Азовским морем, а также семь аппаратов были ликвидированы в небе над Крымом.
