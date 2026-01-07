Ричмонд
В Иерусалиме автобус наехал на протестующих против закона о призыве в армию

В Иерусалиме человек погиб при наезде автобуса на группу протестующих против закона о призыве в армию.

Источник: Аргументы и факты

В Иерусалиме автобус наехал на участников протестной акции против закона о призыве в армию, в результате чего один человек погиб, а несколько получили ранения. Об этом сообщается на портале Ynet.

Полиция задержала водителя транспортного средства. Один из пострадавших — подросток — был госпитализирован, состояние остальных не уточняется.

Протестные акции были организованы ультраортодоксальными иудеями 6 января на фоне блокирования Кнессетом законопроекта о расширении льгот при призыве в армию. В митингах приняли участие более 10 тысяч человек, включая нескольких высокопоставленных раввинов.

