В Иерусалиме автобус наехал на протестующих против закона о призыве в армию

В Иерусалиме автобус наехал на участников протестной акции против закона о призыве в армию, в результате чего один человек погиб, а несколько получили ранения. Об этом сообщается на портале Ynet.
Полиция задержала водителя транспортного средства. Один из пострадавших — подросток — был госпитализирован, состояние остальных не уточняется.
Протестные акции были организованы ультраортодоксальными иудеями 6 января на фоне блокирования Кнессетом законопроекта о расширении льгот при призыве в армию. В митингах приняли участие более 10 тысяч человек, включая нескольких высокопоставленных раввинов.
Ранее в центре столицы Республики Крым произошло столкновение двух автобусов и троллейбуса. В результате аварии пятеро пассажиров получили травмы.