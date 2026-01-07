Ричмонд
В аварии с автобусом № 23 на Ленина в Иркутске пострадал 54-летний пассажир

Водитель Тойоты устроил тройное ДТП, столкнувшись с Фордом и автобусом в центре Иркутска 6 января.

Источник: Соцсети

Подробности сообщают в Госавтоинспекции города.

ДТП с участием двух автомобилем и автобуса произошло в 13.55 6 января в районе остановки «Филармония», недалеко от памятника Ленину в Иркутске.

«40-летний водитель автомобиля “Тойота Приус” двигался по трамвайным путям улицы Ленина со стороны улицы Горького в направлении улицы Дзержинского. Водитель потерял управление транспортным средством и выехал на встречную полосу движения», — так сообщают о ЧП в Госавтоинспекции Иркутска.

На встречке тойота врезалась сразу в два транспортных средства — автомобиль «Форд Куга», за рулем которого был 74-летний водитель и маршрутку № 23, за рулем которого находился 40-летний водитель.

В машрутке в этот момент ехали пассажиры. После удара медицинская помощь понадобилась одному из них, 54-летнему мужчине.