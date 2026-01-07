В Ноябрьске автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе

Женщину сбили вечером 6 января.
Вечером 6 января в Ноябрьске (ЯНАО) на нерегулируемом пешеходном переходе произошло ДТП с участием пешехода. В результате наезда автомобиля травмы получила женщина. Информацию о происшествии сообщили в ЕДДС Ноябрьска.
«В 20:31 по улице Советская, в районе дома 58А произошел наезд на пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе автомобилем ВАЗ 2112. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала женщина-пешеход 1990 года рождения», — сообщается в группе службы ВКонтакте. Женщине назначено амбулаторное лечение.
Ранее в Ноябрьске, 2 января, на улице Магистральной автомобиль «Тойота Лэнд Круизер» сбил пешехода — женщина погибла на месте. Прокуратура начала проверку по факту происшествия.