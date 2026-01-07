В Ноябрьске автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе

«В 20:31 по улице Советская, в районе дома 58А произошел наезд на пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе автомобилем ВАЗ 2112. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала женщина-пешеход 1990 года рождения», — сообщается в группе службы ВКонтакте. Женщине назначено амбулаторное лечение.