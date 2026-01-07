Подростки, впавшие в алкогольную кому в Приморье, выведены из опасного состояния

14-летний и 15-летний школьники были обнаружены родителями дома без сознания со стойким запахом алкоголя 2 января. Бригада скорой помощи экстренно доставила их в реанимацию Уссурийской городской больницы, где медикам удалось стабилизировать состояние и вывести подростков из алкогольной комы. На данный момент один из подростков уже выписан, второй находится под наблюдением врачей, его жизни ничто не угрожает.