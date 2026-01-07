Подростки, впавшие в алкогольную кому в Приморье, выведены из опасного состояния

Угрозы для жизни двух подростков, госпитализированных с острым алкогольным отравлением в Уссурийске, больше не существует. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Приморского края.
14-летний и 15-летний школьники были обнаружены родителями дома без сознания со стойким запахом алкоголя 2 января. Бригада скорой помощи экстренно доставила их в реанимацию Уссурийской городской больницы, где медикам удалось стабилизировать состояние и вывести подростков из алкогольной комы. На данный момент один из подростков уже выписан, второй находится под наблюдением врачей, его жизни ничто не угрожает.
«Алкоголь особенно опасен для детского и подросткового организма. Токсическое воздействие развивается быстро и наносит непоправимый вред нервной системе, которая в этом возрасте ещё формируется. Безопасных доз алкоголя для детей не существует», — уточнили в ведомстве.
Минздрав Приморья призывает родителей быть внимательнее к окружению и досугу детей, а также подавать личный пример ответственного поведения.
Напомним, СКР Приморья устанавливает обстоятельства отравления школьников в Уссурийске спиртным.