Reuters раскрыл, кто из сторонников Мадуро может стать следующей целью США

Следующей целью США после захвата Мадуро может стать министр внутренних дел Венесуэлы Кабельо.
США через посредников пригрозили убийством или похищением вице-президенту Венесуэлы по вопросам гражданской безопасности, министру внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Диосдадо Кабельо. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Он может оказаться в начале списка целей [на устранение], если не поможет исполняющей обязанности президента Делси Родригес выполнить требования США и поддержать порядок», — отмечают журналисты, ссылаясь на несколько источников. При этом есть мнение, что Вашингтон надеется принудить Кабельо к взаимодействию на переходном этапе, а затем «отстранить от власти и отправить в изгнание».
Агентство уточняет, что администрация американского президента Дональда Трампа считает Кабельо одним из немногих высокопоставленных чиновников, сохранивших личную лояльность Николаcу Мадуро, которого США ранее вывезли из Венесуэлы и поместили в следственный изолятор в Нью-Йорке. При этом в Вашингтоне опасаются, что физическое устранение министра может вызвать хаос в силовых структурах и усугубить нестабильность в стране.
В начале января Николас Мадуро был захвачен американскими военными после того, как США решили провести военную операцию в Каракасе. Она длилась, по различным данным, от получаса до нескольких часов. После Мадуро вывезли в США и временным лидером в Венесуэле была назначена Дельси Родригес. Трамп поставил ей ультиматум. В первую очередь — усилить борьбу с наркотрафиком.