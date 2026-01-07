Ричмонд
Reuters раскрыл, кто из сторонников Мадуро может стать следующей целью США

США через посредников пригрозили убийством или похищением вице-президенту Венесуэлы по вопросам гражданской безопасности, министру внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Диосдадо Кабельо. Об этом сообщает агентство Reuters.

Следующей целью США после захвата Мадуро может стать министр внутренних дел Венесуэлы Кабельо.

«Он может оказаться в начале списка целей [на устранение], если не поможет исполняющей обязанности президента Делси Родригес выполнить требования США и поддержать порядок», — отмечают журналисты, ссылаясь на несколько источников. При этом есть мнение, что Вашингтон надеется принудить Кабельо к взаимодействию на переходном этапе, а затем «отстранить от власти и отправить в изгнание».

Агентство уточняет, что администрация американского президента Дональда Трампа считает Кабельо одним из немногих высокопоставленных чиновников, сохранивших личную лояльность Николаcу Мадуро, которого США ранее вывезли из Венесуэлы и поместили в следственный изолятор в Нью-Йорке. При этом в Вашингтоне опасаются, что физическое устранение министра может вызвать хаос в силовых структурах и усугубить нестабильность в стране.

В начале января Николас Мадуро был захвачен американскими военными после того, как США решили провести военную операцию в Каракасе. Она длилась, по различным данным, от получаса до нескольких часов. После Мадуро вывезли в США и временным лидером в Венесуэле была назначена Дельси Родригес. Трамп поставил ей ультиматум. В первую очередь — усилить борьбу с наркотрафиком.

