ABC: США требуют от Каракаса разорвать связи с РФ, Кубой, Ираном и Китаем

США выдвинули новым властям Венесуэлы несколько условий.
Соединенные Штаты настаивают, чтобы новое руководство Венесуэлы прекратило сотрудничество с Россией, Китаем, Ираном и Кубой. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники, осведомленные о позиции администрации Белого дома.
«По данным трех источников, знакомых с планом администрации [президента США Дональда] Трампа, страна должна выгнать Китай, Россию, Иран и Кубу и разорвать экономические связи», — сказано в сообщении. Он опубликован на сайте ABC.
Это связано с тем, что новые власти страны в лице временного президента Венесуэлы Дельси Родригес смогут нарастить объемы добычи нефти лишь после выполнения данных Вашингтоном условий. Как сообщил один из источников, госсекретарь США Марко Рубио на закрытом брифинге для законодателей в понедельник выразил уверенность, что Вашингтон способен вынудить Каракас пойти на уступки, поскольку действующие нефтяные танкеры Венесуэлы уже заполнены. По словам Рубио, согласно оценкам США, у венесуэльских властей остается лишь несколько недель до наступления финансовой несостоятельности, если стране не удастся реализовать свои нефтяные резервы.
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что играет ключевую роль в управлении ситуацией в Венесуэле после того, как американские силы захватили венесуэльского лидера Николаса Мадуро. По его словам, государственный секретарь США Марко Рубио поддерживает тесные контакты с вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес. При этом издание Politico со ссылкой на американского чиновника сообщало, что Вашингтон выдвигает Родригес ряд требований, включая прекращение поставок нефти странам, считающимся соперниками США.
США 3 января нанесли массированный удар по территории Венесуэлы. Президент страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны и этапированы в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед американским судом по обвинениям, связанным с «наркотерроризмом», и что, по версии Вашингтона, они представляли угрозу, в том числе для самих США. Во время судебного заседания в Нью-Йорке Мадуро и его жена отвергли предъявленные обвинения и заявили о своей невиновности.
В ответ на действия США власти Венесуэлы обратились с запросом о проведении внеочередного заседания ООН. Верховный суд страны временно возложил исполнение обязанностей главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января она официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД России выразил поддержку народу Венесуэлы, призвал к немедленному освобождению Мадуро и его супруги и предупредил о недопустимости дальнейшей эскалации конфликта. Вслед за Москвой аналогичный призыв прозвучал из Пекина, где подчеркнули, что действия США противоречат нормам международного права. С резкой критикой действий Вашингтона выступил также МИД КНДР.