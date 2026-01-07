ABC: США требуют от Каракаса разорвать связи с РФ, Кубой, Ираном и Китаем

США 3 января нанесли массированный удар по территории Венесуэлы. Президент страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны и этапированы в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед американским судом по обвинениям, связанным с «наркотерроризмом», и что, по версии Вашингтона, они представляли угрозу, в том числе для самих США. Во время судебного заседания в Нью-Йорке Мадуро и его жена отвергли предъявленные обвинения и заявили о своей невиновности.