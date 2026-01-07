Бастрыкин запросил доклад о проверке после конфликта курьера и водителя в Москве

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль проверку инцидента с агрессивным поведением курьера в Москве. Об этом во вторник, 6 января, сообщила пресс-служба ведомства.
Поводом для проверки стали публикации в соцсетях, где говорится, что курьер на электровелосипеде нарушил ПДД, создав аварийную ситуацию, а потом напал на машину водителя, который сделал ему замечание. По этому факту проводятся следственные действия.
— Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК по Москве Дмитрию Беляеву возбудить уголовное дело и лично доложить о ходе проверки. Требуется установить все обстоятельства произошедшего, — сказано в Telegram-канале СК.
В августе 2025 года полиция Санкт-Петербурга задержала двоих мужчин, подозреваемых в стрельбе из травматического пистолета в курьера на проспекте Славы. Об этом сообщило ГУ МВД России по региону.
Инцидент произошел около входа в ресторан быстрого питания. Сотрудники патрульно-постовой службы оперативно прибыли на место происшествия и задержали 37-летнего логиста из Челябинской области и его 45-летнего знакомого.