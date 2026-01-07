Ричмонд
На территории Северной Осетии ввели план «Ковёр»

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло объявил о введении плана «Ковёр» на территории республики. Информация об этом была опубликована в его официальном Telegram-канале.

«Режим “Ковёр” введён в республике», — написал он.

Оперативный штаб функционирует в непрерывном режиме, осуществляя полный спектр мер, направленных на гарантирование безопасности граждан и критически важных объектов региона.

Тем временем Росавиация сообщает о введении временных ограничений на прием и отправку воздушных судов в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса.

Ранее сообщалось, что режим опасности атаки БПЛА объявили на территории Северного Кавказа. Главное управление МЧС также информировало о возможном нарушении стабильности работы мобильного интернета в регионе.

Больше актуальных событий в режиме реального времени читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

