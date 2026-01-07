На территории Северной Осетии ввели план «Ковёр»

«Режим “Ковёр” введён в республике», — написал он.
Оперативный штаб функционирует в непрерывном режиме, осуществляя полный спектр мер, направленных на гарантирование безопасности граждан и критически важных объектов региона.
Тем временем Росавиация сообщает о введении временных ограничений на прием и отправку воздушных судов в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса.
