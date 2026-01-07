Президент Колумбии заявил, что у Трампа старческий маразм

Петро отреагировал на недавние обвинения Трампа, заявив, что у президента США старческий маразм.
Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп демонстрирует признаки старческого маразма. Об этом колумбийский лидер написал в соцсетях.
«Ярлык преступника, который занимается незаконным оборотом наркотиков, который на меня навесил Трамп, свидетельствует о его старческом маразме. Он считает истинных приверженцев свободы наркотеррористами, потому что мы не поставляем ему уголь или нефть», — написал Петро. Его пост опубликован в соцсети X.
Колумбийский президент заявил, что граждане США несут ответственность перед всем человечеством за сделанный ими выбор в пользу ископаемого топлива, который, по его словам, «ведет к вымиранию» всех народов без исключения. Петро подчеркнул, что избиратели, поддержавшие Трампа и симпатизирующие его окружению, которое он охарактеризовал как «олигархический клуб», должны осознавать, что фактически они отдали голоса жданым людям, действующим вне правового поля. По его мнению, это сопоставимо с тем, как если бы на пост президента избрали золотоискателей и стрелков из пустынь Дикого Запада.
Также колумбийский лидер высказался по поводу корректировки формулировок, внесенных министерством юстиции США. Согласно обновленным данным, так называемый «Картель Солнц», участие в деятельности которого вменялось захваченному США президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, рассматривается не как реальная структурированная организация, а как обобщающее обозначение представителей преступных кругов внутри власти.
США 3 января нанесли по территории Венесуэлы масштабный удар. В ходе операции был задержан президент страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес, после чего их этапировали в Нью-Йорк. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес будут преданы суду, утверждая, что они причастны к так называемому «наркотерроризму» и представляли угрозу, в том числе для Соединенных Штатов.
По данным властей Кубы и Венесуэлы, в результате атаки погибли не менее 32 кубинских военнослужащих, проходивших службу на территории Венесуэлы, а также неопределенное на данный момент количество мирных жителей. После завершения операции Трамп охарактеризовал Колумбию как «очень больную страну», обвинил президента Густаво Петро в производстве и сбыте кокаина в адрес США и допустил возможность проведения аналогичной военной акции против Боготы.
МИД России выразил поддержку народу Венесуэлы, призвал к немедленному освобождению Мадуро и его супруги и предупредил о недопустимости дальнейшей эскалации конфликта. Вслед за Москвой аналогичный призыв прозвучал из Пекина, где подчеркнули, что действия США противоречат нормам международного права. С резкой критикой действий Вашингтона выступил также МИД КНДР.