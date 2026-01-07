Президент Колумбии заявил, что у Трампа старческий маразм

Колумбийский президент заявил, что граждане США несут ответственность перед всем человечеством за сделанный ими выбор в пользу ископаемого топлива, который, по его словам, «ведет к вымиранию» всех народов без исключения. Петро подчеркнул, что избиратели, поддержавшие Трампа и симпатизирующие его окружению, которое он охарактеризовал как «олигархический клуб», должны осознавать, что фактически они отдали голоса жданым людям, действующим вне правового поля. По его мнению, это сопоставимо с тем, как если бы на пост президента избрали золотоискателей и стрелков из пустынь Дикого Запада.