На Камчатке произошло землетрясение

В Камчатском крае зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0. Информация о сейсмическом событии была распространена Камчатским филиалом Единой геофизической службы Российской академии наук.
Подземные толчки произошли на расстоянии около 72 километров от Петропавловска-Камчатского. Сейсмическая активность была зарегистрирована в установленное время специалистами службы.
Эпицентр землетрясения находился на глубине примерно 63,2 километра. Данные о возможных последствиях и ощущаемости толчков уточняются.
Ранее в Японии в префектуре Симанэ за 16 минут одно за другим произошли четыре землетрясения. О пострадавших и разрушениях не сообщается.
