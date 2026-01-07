Ричмонд
На Камчатке произошло землетрясение

В Камчатском крае зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0.

Источник: Аргументы и факты

В Камчатском крае зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0. Информация о сейсмическом событии была распространена Камчатским филиалом Единой геофизической службы Российской академии наук.

Подземные толчки произошли на расстоянии около 72 километров от Петропавловска-Камчатского. Сейсмическая активность была зарегистрирована в установленное время специалистами службы.

Эпицентр землетрясения находился на глубине примерно 63,2 километра. Данные о возможных последствиях и ощущаемости толчков уточняются.

Ранее в Японии в префектуре Симанэ за 16 минут одно за другим произошли четыре землетрясения. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

