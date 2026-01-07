Ричмонд
Новосибирский храм оцепили на Рождество из-за сообщения о минировании

Празднование Рождества в Новосибирске началось с неожиданного инцидента: Храм всех Святых был временно оцеплен силовиками из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам очевидцев, причиной стало обнаружение неопознанного пакета. К счастью, проверка показала, что угроза была ложной. Пока шли мероприятия, священник провел службу на улице. Примерно через полчаса, после того как правоохранители завершили свою работу, прихожане и священнослужители смогли войти в храм.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин встретил Рождество вместе с военными и их семьями в одном из храмов Подмосковья. Для российского лидера Рождество всегда имело особое значение. С 2000 года он регулярно посещает рождественские службы, часто выбирая небольшие храмы в различных регионах.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.