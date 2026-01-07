По словам очевидцев, причиной стало обнаружение неопознанного пакета. К счастью, проверка показала, что угроза была ложной. Пока шли мероприятия, священник провел службу на улице. Примерно через полчаса, после того как правоохранители завершили свою работу, прихожане и священнослужители смогли войти в храм.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин встретил Рождество вместе с военными и их семьями в одном из храмов Подмосковья. Для российского лидера Рождество всегда имело особое значение. С 2000 года он регулярно посещает рождественские службы, часто выбирая небольшие храмы в различных регионах.
