Новосибирский храм оцепили на Рождество из-за сообщения о минировании

По словам очевидцев, причиной стало обнаружение неопознанного пакета. К счастью, проверка показала, что угроза была ложной. Пока шли мероприятия, священник провел службу на улице. Примерно через полчаса, после того как правоохранители завершили свою работу, прихожане и священнослужители смогли войти в храм.