Мадуро с супругой получили травмы в момент похищения, пишут СМИ

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес получили травмы, ударившись о стену или дверь, в момент, когда американские силовики похищали их из резиденции, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

«Мадуро и его жена Силия Флорес получили травмы, когда американские спецназовцы ворвались в помещение, где они скрывались во время дерзкой военной операции по захвату Мадуро в Каракасе… Как сообщили источники, травмы были получены до того, как с ними вступили в контакт американские бойцы спецподразделения “Дельта”, — говорится в сообщении телеканала.

Речь идет и синяках и кровоподтеках, которые могли были получены в ходе удара «об дверь или стену».

По словам другого источника, позднее супруги прошли медицинское обследование на борту самолета.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к «наркотерроризму» и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.

Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес, 5 января она официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.

МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.

