Пенсионерку избили в Петербурге за замечание о выгуле собак на детской площадке

Пожилая женщина является председателем совета жильцов многоэтажного дома на Невском проспекте. Она увидела, что мужчины выгуливали собак на детской площадке, и сделала им замечание. Завязался конфликт. Вскоре собачники набросились на пенсионерку с кулаками, причем один из них, по словам пострадавшей, был вооружен.