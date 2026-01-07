Пенсионерку избили в Петербурге за замечание о выгуле собак на детской площадке

Двое жителей Санкт-Петербурга избили пенсионерку за замечание о выгуле собак на детской площадке. Об этом в среду, 7 января, сообщил канал РЕН ТВ.
Пожилая женщина является председателем совета жильцов многоэтажного дома на Невском проспекте. Она увидела, что мужчины выгуливали собак на детской площадке, и сделала им замечание. Завязался конфликт. Вскоре собачники набросились на пенсионерку с кулаками, причем один из них, по словам пострадавшей, был вооружен.
— Избавились от поводка, собака где-то бегала, кусала, подрала меня всю. Они вдвоем меня оттащили от камер, чтобы никто не видел, и пистолетом меня по голове ударили, — рассказала женщина РЕН ТВ.
Спас ее сосед по имени Влад. Он вмешался в конфликт и вызвал скорую помощь. Пострадавшую доставили в больницу, сейчас она проходит лечение амбулаторно. Пенсионерка намерена обратиться в полицию.
