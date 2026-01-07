ВС РФ отразили две попытки ВСУ прорваться в Купянск

ВС РФ отразили две контратаки ВСУ, в результате были уничтожены более 10 боевиков.
Военнослужащие российской группировки «Запад» остановили две контратаки ВСУ, которые пытались прорваться к Купянску в районах Великой Шапковки и Благодатовки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма в видеоролике Минобороны РФ.
По его данным, подразделения шестой армии отбили атаки 92-й штурмовой бригады ВСУ и 101-й бригады охраны генштаба Украины. «Это произошло на купянском направлении в районах населенных пунктов Великая Шапковка и Благодатовка с целью прорыва в Купянск», — сказал Бигма. Такое сообщение опубликовали Минобороны РФ. В ходе боевых действий, отметил Бигма, было уничтожено более десяти украинских военнослужащих.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что артиллеристы группировки «Запад» уже срывали попытки ВСУ прорваться к Купянску. Они не подпускали украинские подразделения к населенным пунктам — Московка, Радьковка и Соболевка в Харьковской области.