По его данным, подразделения шестой армии отбили атаки 92-й штурмовой бригады ВСУ и 101-й бригады охраны генштаба Украины. «Это произошло на купянском направлении в районах населенных пунктов Великая Шапковка и Благодатовка с целью прорыва в Купянск», — сказал Бигма. Такое сообщение опубликовали Минобороны РФ. В ходе боевых действий, отметил Бигма, было уничтожено более десяти украинских военнослужащих.