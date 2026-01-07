Ричмонд
Washington Post: 75 человек погибли во время операции США в Венесуэле

Администрация Белого дома полагает, что в ходе операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро погибли порядка 75 человек, среди которых были и мирные жители. Об этом говорится в материале газеты The Washington Post.

Источники газеты сообщают, что, по разным оценкам, погибло от 75 до 80 человек, включая гражданских.

«По оценкам правительства США, в ходе субботней военной операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро погибло около 75 человек, в том числе десятки человек в результате перестрелки в его резиденции в Каракасе, сообщили официальные лица, знакомые с ситуацией», — сказано в материале. Он опубликован на сайте Washington Post.

Один из собеседников издания сообщил, что в результате данной операции были убиты «не менее 67 человек». Другой источник оценил число погибших «примерно в 75−80 человек». В материале уточняется, что среди жертв — военнослужащие из Кубы и Венесуэлы, а также гражданские лица.

США 3 января нанесли по территории Венесуэлы масштабный удар. В ходе операции был задержан президент страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес, после чего их этапировали в Нью-Йорк. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес будут преданы суду, утверждая, что они причастны к так называемому «наркотерроризму» и представляли угрозу, в том числе для Соединенных Штатов.

По данным властей Кубы и Венесуэлы, в результате атаки погибли не менее 32 кубинских военнослужащих, проходивших службу на территории Венесуэлы, а также неопределенное на данный момент количество мирных жителей. После завершения операции Трамп охарактеризовал Колумбию как «очень больную страну», обвинил президента Густаво Петро в производстве и сбыте кокаина в адрес США и допустил возможность проведения аналогичной военной акции против Боготы.

МИД России выразил поддержку народу Венесуэлы, призвал к немедленному освобождению Мадуро и его супруги и предупредил о недопустимости дальнейшей эскалации конфликта. Вслед за Москвой аналогичный призыв прозвучал из Пекина, где подчеркнули, что действия США противоречат нормам международного права. С резкой критикой действий Вашингтона выступил также МИД КНДР.

